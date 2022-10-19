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Изидор рассказал, какие советы получает от Лоськова на тренировках «Локомотива»

Изидор рассказал, какие советы получает от Лоськова на тренировках «Локомотива»
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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился впечатлениями от возвращения Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.

«Очень счастлив, что Лоськов и Пашинин вернулись в команду. Дмитрий — легенда клуба. Учит многим вещам, которые делают меня более совершенным игроком. У меня отличные отношения с ним, настроен на плодотворную работу.

После тренировки всегда даёт мне советы, как лучше забивать: советует быть спокойнее, когда мяч в ногах. Очень много помогает», — сказал Изидор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

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