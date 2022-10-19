«Оренбург» обыграл «Ахмат» в матче Кубка России, команды забили друг другу шесть мячей

Сегодня, 19 октября, состоялся матч 4-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором «Оренбург» принимал «Ахмат». Встреча проходила на стадионе «Газовик». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 15:30 мск.
Первыми в матче открыли счёт гости, когда на 11-й минуте свой голевой момент реализовал Гамид Агаларов. На 20-й минуте «Оренбург» сравнял благодаря усилиям Дмитрия Воробьёва, реализовавшего 11-метровый удар. На 31-й минуте Степан Оганесян забил гол и вывел хозяев вперёд. На 39-й минуте футболист «Ахмата» Владимир Ильин реализовал пенальти и сравнял счёт во встрече. На последних минутах первого тайма Владимир Полуяхтов вывел «Оренбург» вперёд. На 71-й минуте Александр Павловец укрепил преимущество хозяев. Через четыре минуты гости остались в меньшинстве, когда Гамид Агаларов получил прямую красную карточку и покинул поле. После финального свистка победу в матче праздновали игроки «Оренбурга» — 4:2.
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