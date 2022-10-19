«Ливерпуль» и «Сити» интересуются Кварацхелией. «Наполи» не хочет отпускать футболиста

Грузинский футболист «Наполи» Хвича Кварацхелия может стать футболистом «Ливерпуля» или «Манчестер Сити», сообщает Calciomercato.



Отмечается, что английские клубы внимательно следят за игрой и развитием вингера итальянской команды. «Наполи» не хочет продавать Кварацхелию, собираясь предложить улучшенный контракт, чтобы снизить интерес к грузинскому игроку.



В текущем сезоне Кварацхелия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, забив семь голов и отдав шесть результативных передач. «Наполи» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А и в своей группе в Лиге чемпионов. В следующем матче «Наполи» сыграет в чемпионате Италии в гостях с «Ромой» (23 октября, начало — в 21:45 мск).

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