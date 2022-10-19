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Рассказов: в Воронеже прекрасная атмосфера. Хоть и играли в среду при плохой погоде

Рассказов: в Воронеже прекрасная атмосфера. Хоть и играли в среду при плохой погоде
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Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился атмосферой, которая была на матче группового этапа Кубка России с «Факелом» (2:1) в Воронеже.

«В Воронеже прекрасная атмосфера. Хоть и играли в среду при достаточно плохой погоде. Для футболистов всё не так плачевно, люди сидят на трибунах — там не так тепло. В нынешних условиях такая атмосфера — это очень хорошо, она подгоняет команду. Также были наши болельщики — мы очень рады им. Такой путь проделали — здорово», — передаёт слова Рассказова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы В, набрав 12 очков после четырёх проведённых встреч. «Факел» — на четвёртом месте, не набрав баллов за четыре игры.

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