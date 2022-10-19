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«Эльче» — «Реал»: судья отменил три гола мадридцев из-за офсайда

«Эльче» — «Реал»: судья отменил три гола мадридцев из-за офсайда
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В эти минуты в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» проходит матч в рамках 10-го тура испанской Примеры, в котором «Эльче» принимает мадридский «Реал». Счёт встречи — 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Судья встречи Хесус Хиль Мансано отменил три взятия ворот подопечными Карло Анчелотти из-за офсайда: на шестой и 61-й минутах отменены голы Карима Бензема, на 26-й минуте из положения «вне игры» отличился Давид Алаба.

Гол Алабы («Реал» Мадрид) отменён из-за небольшого офсайда:

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Единственный гол к 66-й минуте в игре забил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде на 11-й минуте.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 25 очков после девяти проведённых встреч. «Эльче» — на последней, 20-й строчке, заработав три балла за девять игр.

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