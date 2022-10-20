Иван Куарежма рассказал, как отличаются требования к вратарям в «Зените» и «Коринтиансе»

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал, отличаются ли требования к игре вратарей в «Коринтиансе» и в российском клубе.
«Думаю, в конечном счёте задачи одинаковы везде. Вратарская позиция — очень сложная, какие-то элементы в тренировочном процессе могут быть разными, но современные требования к действиям голкиперов похожи во всех клубах: нужно качественно играть ногами, хорошо пасовать, участвовать в развитии атаки. Такова эволюция игры вратаря — позиции, которая, на мой взгляд, претерпела наибольшие изменения за последние годы.
Думаю, команда всегда мотивирована и настроена только на победу, иначе и быть не может. Лично для меня самый важный матч — это всегда следующий, в каждой встрече я стараюсь выдать свой максимум. Да, ситуация в Кубке после этих двух осечек не самая простая, но у «Зенита» ещё есть возможность реабилитироваться и взять своё в этом турнире. Безусловно, со всем уважением к нашим соперникам. Надеюсь, в домашней игре с «Крыльями Советов» мы докажем это не только словами, но и действием», — цитирует Ивана пресс-служба клуба.
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