Вратарь «Зенита» Иван рассказал, что ему не нравится в российском футболе

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал, что его удивляет в российском футболе. Также он отметил, что команды в Бразилии и России отличаются тактически.

«Самое непривычное в российском футболе для меня это перелёты ​— самая сложная и наименее приятная часть. Россия — ​огромная страна, так что к таким расстояниям нужно привыкать. Конечно, тяжело столько времени тратить на дорогу, но это нормально, это опыт, которого раньше не было. Плюсов много, ведь ты путешествуешь по стране, узнаёшь новые места.

Ещё меня очень удивило то, как тактически подкованы здесь команды, как они заряжены на борьбу и не сдаются, не отказываются от своей игры, даже уступая в счёте. Если говорить о моей вратарской позиции, то самое трудное — ​это терять игровой ритм. Когда вы играете матч за матчем, то всегда лучше готовы, потому что одно дело — ​тренироваться и совсем другое — ​выходить на поле. Но я убеждён, что самое важное — ​быть готовым помочь команде в любой момент. Чтобы, когда представится шанс, воспользоваться им по максимуму», — цитирует Ивана пресс-служба клуба.