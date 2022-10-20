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Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче с «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте прокомментировал поражение команды в матче 12-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Думаю, в этой игре «Манчестер Юнайтед» заслужил победу. Я должен быть честным и сказать вам, что «Манчестер Юнайтед» играл лучше, чем мы. Они создали больше моментов. Уровень был высоким, и «Манчестер Юнайтед» показал сегодня, что они намного лучше нас. Я считаю «Манчестер Юнайтед» действительно хорошей командой, и вы прекрасно знаете, что они сделали на трансферном рынке и сколько могут потратить. Мы должны стараться совершенствоваться, и для этого нужно только работать», — приводит слова Конте BBC.

На данный момент «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, находится на пятом месте, записав в свой актив 19 очков.

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