Дэвид Моейс прокомментировал минимальное поражение «Вест Хэма» в матче с «Ливирпулем»

Главный тренер лондонского «Вест Хэм Юнайтед» Дэвид Мойес высказался о поражении своей команды в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги от «Ливерпуля». Команда из Лондона потерпела поражение со счётом 0:1.



«Мы были очень близки к тому, чтобы получить какие-то очки, иногда трудно сказать, заслуживаешь ли ты большего, чем имеешь, но я думаю, что сегодня это тот случай.



Мы оказали давление на «Ливерпуль» и создали достаточное количество моментов. Мы не реализовали пенальти и не забили то, что могли. Если мы будем так играть, то выиграем больше, чем проиграем.



Никто не приезжает на «Энфилд» и думает, что там легко добиться результата – я знаю это больше, чем кто-либо другой. Но я думаю, что мы были примерно на одном уровне с «Ливерпулем» сегодня», – приводит слова Мойеса BBC.