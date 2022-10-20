Фернандеш прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Тоттенхэмом»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о победе своей команды над «Тоттенхэмом» (2:0) в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.
«Все очень довольны, прекрасный вечер, прекрасное выступление. Это, наверное, был лучший матч, потому что не только здорово сыграли, но и получили результат. Надо чаще играть подобным образом», — приводит слова Фернандеша BBC Sport.
На данный момент «Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, находится на пятом месте, записав в свой актив 19 очков. В следующем туре чемпионата Англии по футболу манкунианцы на выезде сыграют с «Челси», а «шпоры» дома сразятся с «Ньюкаслом». Встречи пройдут 22 и 23 октября соответственно.
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