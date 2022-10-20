Лукаку может остаться в «Интере» как минимум ещё на один сезон

Арендованный у лондонского «Челси» нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку может остаться в итальянском клубе как минимум ещё на один сезон. Клубы договорились о продлении аренды футболиста. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно сообщениям, новые владельцы «Челси» не заинтересованы в нападающем, поэтому «Интер» имеет шансы договориться о полноценном трансфере.

Напомним, Лукаку получил травму бедра 26 августа в матче с римским «Лацио», из-за чего был заменён по ходу встречи. С тех пор нападающий не выходил на поле и продолжает своё восстановление. На счету Лукаку три матча в Серии А текущего сезона, в которых он отметился одним голом.

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