«Челси» рискует совершить огромнейшую ошибку. Намерения клуба удивительны

«Челси» больше всего в Европе потратил на трансферном рынке в межсезонье-2022 — € 278,9 млн. Пока вложения абсолютно не окупаются. Синие уволили Томаса Тухеля с поста главного тренера после невнятного старта сезона. Его сменщик Грэм Поттер не смог кардинально преобразить команду за несколько недель работы.

«Челси» занимает последнее место в группе Лиги чемпионов, добыв всего одно очко в матчах с загребским «Динамо» и «Зальцбургом». В АПЛ лондонский клуб идёт на пятой позиции с 13 очками после семи туров. Очевидно, амбициозный владелец «Челси» Тодд Боули недоволен текущим положением дел и намерен потратиться для дальнейшего усиления. В этом процессе очень важно не наделать ошибок.

Поттер намерен вернуть в команду Лукаку, который хочет остаться в «Интере»

Боули прислушивается к мнению Поттера по трансферным вопросам. Главный тренер «Челси» не против возвращения в Лондон форварда Ромелу Лукаку, который выступает за «Интер» на правах аренды. По данным ESPN, в конце сезона Поттер обсудит с Лукаку его будущее в «Челси».

Ромелу забил восемь голов в 26 матчах прошлого сезона АПЛ. Абсолютный провал, учитывая, что «Челси» в межсезонье-2021 заплатил за него «Интеру» рекордные в своей истории € 115 млн. Ради того, чтобы отдать тому же «Интеру» через год за скромные € 8 млн. Есть лишь один небольшой положительный момент, который скрашивает общую катастрофическую картину для английского клуба. В арендном соглашении Лукаку не прописана сумма отступных, так что если бельгиец вдруг проведёт ударный сезон, итальянцы не смогут его забрать за чётко прописанную компенсацию.

Ромелу Лукаку в «Интере» Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Пока нет предпосылок верить в то, что Ромелу переродится в Милане. После возвращения в «Интер» 29-летний бельгиец забил гол и отдал результативную передачу в трёх матчах Серии А. Из-за травмы он не играл с 26 августа. Возможно, после восстановления форварда прорвёт, но это сугубо теоретические рассуждения. Провальная игра является не менее вероятной.

В любом случае «Челси» придётся решать вопрос по будущему Лукаку следующим летом. La Gazzetta dello Sport сообщает, что Ромелу очень хочет остаться в итальянском клубе на постоянной основе. Ему не нравится отсутствие опции или обязательства выкупа со стороны «Интера» в контракте.

Поттер собирается пообщаться с Лукаку и обсудить его перспективы в «Челси». В данный момент тренер всерьёз рассматривает возвращение игрока. В прошлом Ромелу успешно играл в паре с нападающим «Интера» Лаутаро Мартинесом. Поттеру нравится схема 3-5-2, поэтому теоретически у Лукаку есть возможность действовать в удобной для него манере.

Желание Ромелу остаться в Италии может оказаться второстепенным. «Интер» испытывает серьёзные финансовые проблемы и вряд ли удовлетворит запросы по трансферу бельгийца. Контракт Ромелу с «Челси» действует до 2026 года, поэтому ни о каком дешёвом выкупе речи не идёт.

«Челси» согласовал контракт с Нкунку. Желание вернуть Лукаку — огромнейшая ошибка

«Челси» согласовал контракт с 24-летним форвардом «Лейпцига» Кристофером Нкунку до 2028 года. Об этом сообщили инсайдеры Фабрицио Романо и Николо Скира. Нкунку прошёл часть медосмотра для трансфера ещё в конце августа. Переход состоится летом 2023 года. Вероятно, лондонцы заплатят немецкому клубу € 60 млн, прописанных в контракте нападающего в качестве отступных.

Синие в лице Нкунку заблаговременно усилилят атаку на следующий сезон. Сейчас в составе есть Рахим Стерлинг, Кристиан Пулишич, Армандо Броя и Пьер-Эмерик Обамеянг. Лукаку просто является лишним в этой компании. «Челси» совершает огромнейшую ошибку, рассматривая даже сам факт возвращения бельгийца в Лондон. Намерения клуба лишены всякой разумности. Третье пришествие Ромелу в команду если и состоится, то наверняка снова окажется неудачным.

Кристофер Нкунку Фото: Stuart Franklin/Getty Images

Следует учесть, что Нкунку – не единственный форвард, которого «Челси» может заполучить следующим летом. По данным Marca, лондонцы вступят в борьбу за Килиана Мбаппе, если тот решит уйти из «ПСЖ». Вероятность подобного поворота событий далеко не нулевая. Мбаппе постоянно попадает в скандалы. В СМИ уже неоднократно появлялась информация, что «ПСЖ» рассматривает вариант с его продажей в межсезонье-2023, сам форвард также подумывает уйти.

Далеко не факт, что в случае доступности Мбаппе «Челси» выиграет борьбу за него у «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и вроде как возобновившего интерес «Реала». Однако это не отменяет простой истины – Ромелу Лукаку нет места в нынешнем «Челси». При этом решать вопрос с контрактом бельгийца как-то нужно.



Какой лучший вариант для лондонцев? По данным Football Italia, «Интер» готов только продлить аренду Лукаку, поскольку денег на выкуп не имеет. Это оптимальное решение для всех. Возможно, другой клуб захочет заплатить приличные деньги за Ромелу, но вероятность подобного сценария минимальна.



«Челси» должен воспринимать Лукаку как перевёрнутую страницу в своей истории. Конечно, нужно стремиться максимально выгодно избавиться от игрока до конца действующего контракта. Если не получится сделать это следующим летом, целесообразно отложить вопрос на потом.