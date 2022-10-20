Стало известно, как Абаскаль объяснил своё поведение в дерби ЦСКА — «Спартак»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, как главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил своё решение подойти к скамейке ЦСКА в перерыве дерби.

«Абаскаль пояснил своё поведение: «Да, я обычно ухожу сразу в подтрибунное помещение, но в той ситуации я решил подойти к технической зоне ЦСКА и высказать свои эмоции», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

КДК РФС по итогам конфликта между тренерами ЦСКА и «Спартака» дисквалифицировал Владимира Федотова на два матча (на один из которых – условно), а Гильермо Абаскаля – на один матч со штрафом в 50 тысяч рублей.

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