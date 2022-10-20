Стало известно, как Абаскаль объяснил своё поведение в дерби ЦСКА — «Спартак»
Поделиться
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, как главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил своё решение подойти к скамейке ЦСКА в перерыве дерби.
«Абаскаль пояснил своё поведение: «Да, я обычно ухожу сразу в подтрибунное помещение, но в той ситуации я решил подойти к технической зоне ЦСКА и высказать свои эмоции», — передаёт слова Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
КДК РФС по итогам конфликта между тренерами ЦСКА и «Спартака» дисквалифицировал Владимира Федотова на два матча (на один из которых – условно), а Гильермо Абаскаля – на один матч со штрафом в 50 тысяч рублей.
Новость по темеВ КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль
Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22
Комментарии
- 20 октября 2022
-
15:56
-
15:33
-
15:27
-
15:26
-
15:26
-
15:19
-
15:19
-
15:15
-
15:09
-
15:07
-
15:02
-
15:00
-
14:56
-
14:50
-
14:37
-
14:05
-
14:05
-
13:56
-
13:53
-
13:24
-
13:16
-
13:12
-
13:10
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:33
-
12:28
-
12:21
-
12:05
-
11:55
-
11:54
-
11:53
-
11:49
-
11:39
Партнерский контент