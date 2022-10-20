В КДК РФС объяснили, за что были наказаны Федотов и Абаскаль

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил решение по матчу 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Напомним, наставники команд — Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов — получили дисквалификацию.

«По материалам из доступных источников было возбуждено дело в отношении двух тренеров. У вещателя были запрошены видеозаписи из технической зоны ЦСКА и «Спартака». Также опирались на видео из телеграм-канала, где Федотов произносил оскорбительные выражения в адрес Пруцева.



Рассматривали два эпизода.



Федотов — рассматривали его оскорбительное поведение в адрес официального лица клуба.



Абаскаль — рассматривали его поведение с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Действия Абаскаля создавали угрозу возникновения нарушения общественного порядка», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.