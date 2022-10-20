Адама Траоре: Испания — моя родная и любимая страна, я намерен туда вернуться

Футболист «Вулверхэмптона» Адама Траоре рассказал о своих планах вернуться в чемпионат Испании и сборную страны.

«Конечно, я намерен вернуться в Испанию. Испания — это страна, которую я люблю. Там я родился. Очевидно, что я хочу туда вернуться, но всему своё время. Я принял решение возвратиться на несколько месяцев в «Барселону», у меня были другие варианты, но я вернулся туда и помог команде, я обязательно вернусь. Я не знаю куда, но я обязательно вернусь домой. Но сейчас я сосредоточен на сезоне и продолжаю расти.

Чемпионат мира? Да, я разговаривал с Луисом Энрике. Я сделаю всё возможное, чтобы поехать на чемпионат мира. Думаю, это мечта каждого игрока, но это решение тренера, и, если он меня вызовет, я буду готов. Играть за сборную, защищать её цвета — мечта любого испанского игрока», — приводит слова Траоре AS.

Траоре вернулся в «Вулверхэмптон» после полугодовой аренды в «Барселоне». В этом сезоне испанец сыграл в восьми матчах АПЛ, в которых забил один гол.