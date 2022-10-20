Чемпионат Испании по футболу может быть приостановлен из-за бойкота клубов

С 28 октября чемпионат Испании по футболу сезона-2022/2023 может быть приостановлен. Клубы Ла Лиги и Сегунды недовольны новым законом о спорте и готовы устроить бойкот национальных соревнований, информирует COPE.
Согласно сведениям источника, руководство Ла Лиги проведёт внеочерёдное собрание клубов 27 октября. На нём и будет принято решение о бойкоте чемпионата Испании из-за нового закона, который допускает участие местных команд в Европейской Суперлиге.
Из-за возможного участия испанских команд в Суперлиге, от которой открестилась большая часть Европы, ставится под угрозу соглашение Ла Лиги с крупным инвестиционным фондом на сумму € 2 млрд. Именно поэтому клубы выступают против нововведений в законодательстве.
По данным испанских СМИ, против новой вариации закона выступают 39 из 42 команд Ла Лиги и Сегунды. Поддерживают новопринятые правки в законе лишь «Реал», «Барселона» и «Атлетик».
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- 20 октября 2022
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