Средства с продажи билетов на матч «Шинник» — «КАМАЗ» пойдут на поддержку ВС РФ
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Футбольный клуб «Шинник» объявил в своём официальном телеграм-канале о том, что полученные средства с продажи билетов на матч 14-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» пойдут на помощь Вооружённым силам России.
«Футбольный клуб «Шинник» направит выручку от ближайшего домашнего матча с «КАМАЗом» на приобретение необходимых средств для мобилизованных и военнослужащих», — говорится в официальном заявлении ярославского клуба.
«КАМАЗ» занимает третье место в Первой лиге. Команда из Набережных Челнов набрала 26 очков в 14 играх турнира. «Шинник» располагается на девятой позиции в соревнованиях. Подопечные Вадима Евсеева набрали 18 очков. «Алания» набрала 31 очко и лидирует во втором по силе дивизионе.
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