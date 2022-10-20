Средства с продажи билетов на матч «Шинник» — «КАМАЗ» пойдут на поддержку ВС РФ

Футбольный клуб «Шинник» объявил в своём официальном телеграм-канале о том, что полученные средства с продажи билетов на матч 14-го тура Мелбет Первой лиги с «КАМАЗом» пойдут на помощь Вооружённым силам России.



«Футбольный клуб «Шинник» направит выручку от ближайшего домашнего матча с «КАМАЗом» на приобретение необходимых средств для мобилизованных и военнослужащих», — говорится в официальном заявлении ярославского клуба.

«КАМАЗ» занимает третье место в Первой лиге. Команда из Набережных Челнов набрала 26 очков в 14 играх турнира. «Шинник» располагается на девятой позиции в соревнованиях. Подопечные Вадима Евсеева набрали 18 очков. «Алания» набрала 31 очко и лидирует во втором по силе дивизионе.