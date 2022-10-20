Василий Уткин: КДК надо сообщить, что Циннбауэр после увольнения пукнул и не извинился

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«Я как заворожённый следил за разбором стычки Федотова и Абаскаля на бровке. Не верилось, что это всерьёз. Господи, тренеры поругались в дерби. И это тема недели. Всё это характерно на самом деле лишь одним. В чемпионате не происходит ничего интересного. Ну, так хоть что-то.

Это ещё комитет по этике промолчал. Но там просто новые члены ещё, видимо, телефонами не обменялись. А то тоже могли бы сейчас совещание собрать. Надо им сообщить, что Циннбауэр в самолёте из Сочи сразу после увольнения пукнул и не извинился. Полгода условно дать ему вдогонку, а то ишь», — написал Уткин в своём телеграм-канале.