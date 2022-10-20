Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Calciomercato: Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука зимой 2023 года

Calciomercato: Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука зимой 2023 года
Комментарии

Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может покинуть клуб зимой и перейти в «Торино», сообщает Calciomercato.

Отмечается, что команда из Торино рассматривает форварда как одну из целей и раздумывает над его подписанием в январе. Шомуродов также заинтересован в переходе в «Торино», за который на правах аренды также выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

В текущем сезоне итальянской Серии А 27-летний Шомуродов принял участие в трёх встречах, не совершив результативных действий. «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 22 очка после десяти встреч.

Напомним, Шомуродов перешёл в клуб из столицы Италии летом 2021 года из «Дженоа».

Фанаты «Лиона» празднуют «Золотой мяч» Бензема:

Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022