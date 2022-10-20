Calciomercato: Шомуродов может стать одноклубником Алексея Миранчука зимой 2023 года

Узбекский нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов может покинуть клуб зимой и перейти в «Торино», сообщает Calciomercato.
Отмечается, что команда из Торино рассматривает форварда как одну из целей и раздумывает над его подписанием в январе. Шомуродов также заинтересован в переходе в «Торино», за который на правах аренды также выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
В текущем сезоне итальянской Серии А 27-летний Шомуродов принял участие в трёх встречах, не совершив результативных действий. «Рома» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 22 очка после десяти встреч.
Напомним, Шомуродов перешёл в клуб из столицы Италии летом 2021 года из «Дженоа».
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