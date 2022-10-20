Два удаления и пять голов в видеообзоре матча «Сочи» — «Урал»
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Сегодня, 20 октября, состоялся матч в рамках четвёртого раунда Фонбет Кубка России между «Сочи» и «Уралом». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
На 100-й минуте матча полузащитник екатеринбургского клуба Алексей Каштанов получил красную карточку. В концовке матча возникла потасовка. Судьи всех разняли, успокоили игроков. Арбитр показал несколько жёлтых карточек, в том числе предупреждение получил Каштанов, хотя игрок не участвовал в конфликте. Для хавбека это предупреждение стало вторым.
На 107-й минуте одноклубник Каштанова Рамазан Гаджимурадов получил вторую жёлтую карточку и досрочно покинул поле.
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