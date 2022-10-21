Ребров: в предстоящей игре наша тренерская скамейка будет сильнее. За себя и того парня

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров, сейчас занимающий административный пост в клубе, обратился к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю после того, как испанца дисквалифицировали на один матч чемпионата России за стычку с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым во встрече 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«В предстоящей игре наша тренерская скамейка должна быть сильнее, чем обычно. За себя и того парня. Гильермо, мы за тебя», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, после матча Абаскаль на повышенных тонах пытался доказать что-то скамейке ЦСКА, на что Федотов ответил ему нецензурной бранью и назвал испанца клоуном. По причине этого наставники команд были вызваны на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, где рассматривалось их поведение.