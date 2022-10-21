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Брендан Роджерс разочарован увольнением Стивена Джеррарда из «Астон Виллы»

Брендан Роджерс разочарован увольнением Стивена Джеррарда из «Астон Виллы»
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Наставник английского «Лестера» Брендан Роджерс высказался на тему отставки Стивена Джеррарда с поста главного тренера «Астон Виллы».

«Я огорчён по поводу Стивена. Он проделал фантастическую работу в «Рейнджерс» и заслужил шанс проявить себя в Премьер-лиге в качестве тренера. Предполагаю, что амбиции «Астон Виллы» заключаются в том, чтобы быть в зоне еврокубков. Стабильности и терпения в футболе не хватает. Я очень, очень разочарован. Думаю, при наличии терпения Джеррард добился бы с командой того, чего хотел», – приводит слова Роджерса Sky Sports.

«Астон Вилла» объявила об увольнении Джеррарда вечером 20 октября, после поражения на выезде от «Фулхэма» со счётом 0:3. Команда проиграла в шестой раз в текущем розыгрыше АПЛ. У «Астон Виллы» девять очков после 11 туров и 17-е место. Примечательно, что «Лестер» Роджерса набрал на одно очко меньше и занимает 19-е место в турнирной таблице, но свой комментарий Брендан давал на фоне успеха – после победы над «Лидсом».

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