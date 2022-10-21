Кечинов: одной ничьей Абаскаль влюбил в себя болельщиков «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Валерий Кечинов выразил мнение, почему болельщики красно-белых быстро прониклись симпатией к главному тренеру команды Гильермо Абаскалю.
«Не могу сказать, что условного Кононова с первых дней в штыки приняли. Но не было результата, а кроме того, определённые действия, слова тренера могли не понравиться болельщикам. Может быть, почувствовали в нём какую-то мягкотелость. Абаскаль – наоборот. Даже проиграв 0:4 «Зениту», испанец не стал никого винить, признал свои ошибки и принял удар на себя. Проиграли-то без шансов. У нас у всех снова были упаднические настроения, а он поступил по-мужски и этим подкупил людей.
А потом был «Ахмат», когда даже в меньшинстве команда бежала в атаку, создавала моменты. Думаю, после этой ничьей он влюбил в себя болельщиков. После этого результаты стали улучшаться, и теперь Абаскаль – любимец фанатов», – сказал Кечинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полностью интервью с Валерием Кечиновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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