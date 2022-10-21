Левандовски — третий игрок в XXI веке, забивший 600 голов за карьеру

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал автором двух забитых мячей в матче 10-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:0).
34-летний форвард на данную минуту забил 601 гол за свою профессиональную карьеру. В XXI веке ранее это удалось только двум игрокам — Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Левандовски ранее выступал за польские клубы «Дельта», «Знич» и «Лех», а затем за немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Баварию».
В текущем сезоне поляк провёл 10 матчей в чемпионате Испании, забив 11 голов и отдав три результативных передачи. В Лиге чемпионов Левандовски сыграл в четырёх играх, забив пять мячей.
1:0. Левандовски («Барселона») забивает после красивой обводки:
2:0. Левандовски («Барселона») оформляет дубль изящным ударом:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 21 октября 2022
-
12:00
-
11:51
-
11:43
-
11:40
-
11:21
-
11:20
-
11:14
-
11:08
-
10:57
-
10:50
-
10:50
-
10:46
-
10:34
-
10:33
-
10:29
-
10:10
-
10:07
-
10:03
-
09:52
-
09:51
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:00
-
08:15
-
07:26
-
06:12
-
04:55
-
04:41
-
04:24
-
04:11
-
03:43
-
03:30
-
03:19
-
02:31