Левандовски — третий игрок в XXI веке, забивший 600 голов за карьеру

Польский нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски стал автором двух забитых мячей в матче 10-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (3:0).



34-летний форвард на данную минуту забил 601 гол за свою профессиональную карьеру. В XXI веке ранее это удалось только двум игрокам — Криштиану Роналду и Лионелю Месси. Левандовски ранее выступал за польские клубы «Дельта», «Знич» и «Лех», а затем за немецкие «Боруссию» (Дортмунд) и «Баварию».



В текущем сезоне поляк провёл 10 матчей в чемпионате Испании, забив 11 голов и отдав три результативных передачи. В Лиге чемпионов Левандовски сыграл в четырёх играх, забив пять мячей.

1:0. Левандовски («Барселона») забивает после красивой обводки:

2:0. Левандовски («Барселона») оформляет дубль изящным ударом:

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