Крестинин: сборная России и сама не понимала, как будет играть в матче с Киргизией

Главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин высказался о прошедшем товарищеском матче с национальной командой России (1:2). По его словам, Киргизия не знала, какой игры ожидать от соперника.

«Нам эта игра была очень нужна, она входила в наши планы, потому что требовался спарринг с соперником высокого уровня. Когда играешь с такими командами, на все вопросы получаешь ответы. Есть чёткая ясность, что получается хорошо, а чему уделить больше внимания при работе. Результатом матча недоволен, а качество игры получилось неплохим. Рисунок игры мне вполне понравился.

Важно отметить, что мы впервые готовились в условиях, когда не оказалось никакой информации по сопернику. Да, мы видели состав, следили за футболистами в клубах. Мы имели представление об игроках, а как команда будет играть, мне кажется, не очень понимали даже в самой сборной России», – приводит слова Крестинина Metaratings.

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