Фоменко будет и. о. главного тренера ЦСКА вместо дисквалифицированного Федотова

Олег Фоменко заменит дисквалифицированного Владимира Федотова в матче 14-го тура Российской Премьер-лиги между «Оренбургом» и ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Напомним, Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера армейцев на два матча (один из которых условно) за неспортивное поведение во время матча 13-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2).



Встреча между «Оренбургом» и «ЦСКА» состоится в воскресенье, 23 октября, на стадионе «Газовик». Начало — в 14:00 по московскому времени. Хозяева набрали 18 очков и занимают девятое место в турнирной таблице. Армейцы — на третьей строчке (25 очков). Лидирует «Зенит» (33 очка).

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