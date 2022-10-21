Защитник «Динамо» Сазонов: в команде не было разговоров, что надо поменять Йокановича
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Защитник «Динамо» Саба Сазонов заявил, что в команде не обсуждался вопрос о смене главного тренера. Сейчас команду возглавляет сербский специалист Славиша Йокановича.
«Не знаю, кто говорил, что надо поменять Йокановича. В команде таких разговоров не было. Мы верим в тренера. У всех может быть неудачный этап», — сказала Сазонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После 14 матчей Российской Премьер-Лиги бело-голубые занимают восьмое место. Подопечные Славиши Йокановича набрали 20 очков. Славиша Йоканович ранее работал с английскими «Фулхэмом», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфордом», сербским «Партизаном», болгарским «Левски» и другими командами.
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