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Венгерский журналист: у Черчесова иногда странные пресс-конференции. Жёсткий русский мужик

Венгерский журналист: у Черчесова иногда странные пресс-конференции. Жёсткий русский мужик
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Спортивный журналист издания Nemzeti Sport Бенс Борбола поделился мнением о главном тренере будапештского «Ференцвароша» Станиславе Черчесове, а также ответил на вопрос о том, как в клубе относятся к возможному давлению со стороны из-за того, что команду возглавляет специалист из России.

«Ференцварош» не испытывает никаких проблем и давления из-за того, что Черчесов возглавляет клуб. В Венгрии он всем всё доказал и заработал положительную репутацию. Черчесов – настоящий жёсткий русский мужик, который знает, чего хочет. Его пресс-конференции иногда странные, но его тренировки с командой – это топ-уровень», – приводит слова Борболы Sport24.

Ранее венгерский журналист рассказал, что недавний вылет «Ференцвароша» из Кубка Венгрии от команды из третьего дивизиона «Иванчи» стало для всех сюрпризом. Однако, по его оценкам, у фанатов нет повода быть недовольными Черчесовым, поскольку «Ференцварош» выиграл прошлый чемпионат и сейчас успешно выступает в групповом этапе Лиги Европы.

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