Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Локомотив» избавился от немецких цепей, которые тянули клуб на дно

Александр Мостовой: «Локомотив» избавился от немецких цепей, которые тянули клуб на дно
Комментарии

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал изменения в руководстве и тренерском штабе московского «Локомотива».

«Локомотив» избавился от немецких цепей, которые держали и тянули клуб на дно. Ясно, что быстро они из этого положения не выйдут, потому что внизу отставание приличное. Другое дело, что поправить положение время есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, железнодорожников покинул главный тренер Йозеф Циннбауэр со своими помощниками, а также спортивный директор Томас Цорн. Пост председателя совета директоров клуба вместо Александра Плутника занял Юрий Нагорных.

Новость по теме
Газзаев: «Локомотиву» не грозит вылет из РПЛ. Ещё год назад клуб выступал в Лиге чемпионов

Видео: Обзор 13-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #22

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022