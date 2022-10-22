Александр Мостовой: «Локомотив» избавился от немецких цепей, которые тянули клуб на дно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал изменения в руководстве и тренерском штабе московского «Локомотива».



«Локомотив» избавился от немецких цепей, которые держали и тянули клуб на дно. Ясно, что быстро они из этого положения не выйдут, потому что внизу отставание приличное. Другое дело, что поправить положение время есть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, железнодорожников покинул главный тренер Йозеф Циннбауэр со своими помощниками, а также спортивный директор Томас Цорн. Пост председателя совета директоров клуба вместо Александра Плутника занял Юрий Нагорных.

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