Газзаев: «Локомотиву» не грозит вылет из РПЛ. Ещё год назад клуб выступал в Лиге чемпионов

Известный тренер Валерий Газзаев высказался о ситуации московского «Локомотива». По его мнению, железнодорожникам не грозит вылет из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2022/2023. При этом специалист считает, что лидером нынешнего «Локо» является Дмитрий Баринов.

«Считаю, что Баринов — один из лидеров «Локомотива». Он правильно делает замечания, во время игры Дмитрий руководит командой.

Вылетит ли «Локомотив» из РПЛ? Уверен, что ему это не грозит. Там хороший состав игроков, после паузы чемпионата России будет возможность проанализировать ошибки.

Предстоящий матч с «Динамо»? Обе команды неудачно начали чемпионат, обеим нужна победа. Желательно результат, меньше красоты футбола. Ещё год назад «Локомотив» играл в Лиге чемпионов, а сегодня борется за выживание. Будем надеяться, что команды проведут свой лучший матч, чтобы выйти из тупика, — приводит слова Газзаева «Матч ТВ».

Обзор 13-го тура РПЛ:

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