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Канчельскис: почему Кокорина называют сбитым лётчиком? Он разве был в лётном училище?

Канчельскис: почему Кокорина называют сбитым лётчиком? Он разве был в лётном училище?
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался на тему возможного возвращения нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в сборную России.

«Кокорин не молодеет. Если тренерский штаб хочет видеть его в сборной России, то пожалуйста. Сейчас можно вызывать и просматривать кого угодно в товарищеских играх. Пускай приезжает и играет. Он же выступал за сборную и был одним из лидеров.

Почему Кокорина называют сбитым лётчиком? Я не понимаю смысл этого выражения, хотя все почему-то говорят. Он разве был в лётном училище? Это что за глупое выражение?» — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Кокорин в текущем сезоне выходил на поле в шести матчах чемпионата Кипра и забил три гола.

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