Кокорин: в «Зените» нет молодых талантов. В «Динамо» Тюкавин, Захарян, но этого очень мало

Нападающий кипрского футбольного клуба «Арис Лимасол» Александр Кокорин поделился мнением о российском футболе без еврокубков и молодых российских футболистах.
«РПЛ без еврокубков, без международных матчей — это трагедия. Я счастлив, что попал в такое время, когда было всё. Сейчас я не понимаю, молодые таланты… Их и так нет, они рождаются чудом, попасть им (в основу команды. — Прим. «Чемпионата») тяжело. Я не понимаю, почему сейчас в такое время не могут просто дать возможность всем молодым играть, своим ребятам, просто дорастить их до основы и сборной.
Не понимаю развития того же «Зенита». Они выиграли уже 17 раз подряд чемпионство и пусть дальше выигрывают, вопросов нет. Но молодые ребята оттуда не появляются, там нет талантов, вообще нет.
«Динамо» я люблю за то, что они давали толчки, из динамовской школы ребята постоянно куда-то двигались, где-то играли. Вот Тюкавин появился, Захарян, сразу получают какие-то предложения уехать. Блин, побольше бы таких ребят. Если чудом всё вернётся, то они уже готовы играть за сборную.
За 12-13 лет, что я играю, появились Миранчуки, Головин, не может у нас в стране появляться три полусуперталанта, это очень мало», — сказал Кокорин в отрывке из интервью Нобелю Арустамяну, опубликованном в официальном телеграм-канале журналиста.
- 22 октября 2022
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