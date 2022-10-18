Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Сколько заработал Александр Кокорин за свою карьеру, подробности, мнение

Кокорин думает, что заработал больше всех российских футболистов. Сумма реально огромная!
Дмитрий Зимин
Сколько заработал Александр Кокорин за карьеру
Комментарии
Как много можно было на неё купить.

Александр Кокорин вернулся не только на поле в матчах за «Арис». Но ещё и в медиа. И дал первое большое интервью с момента отъезда из «Спартака» в «Фиорентину». Естественно, речь не могла не зайти про деньги. Но в этот раз 31-летний футболист был особенно откровенен. И выдал очень горячую цитату про свой заработок:

«Думаю, что слова про то, что из всех российских футболистов я заработал больше всех, правда. Не знаю, сколько это, но посчитать несложно. Мне тяжело сказать, почему так. Те команды, в которые я переходил, просто готовы были мне платить. Я не выпрашивал – мне просто давали эти суммы. Да, где-то, может, контракт был переоценён, но тогда в России такие деньги были. Золотое время – сейчас такого нет. Понимаю, что команды платили за будущее с Кокориным, и где-то оно получалось. Например, в «Динамо», в «Зените» при Луческу и живых Данни, Халке и Витселе. Мне повезло, что меня в моём поколении считали суперталантливым – поэтому и платили столько», – сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

«Мог вернуться в Россию. Но хочу быть там, где лучше условия для жизни». Кокорин заговорил «Мог вернуться в Россию. Но хочу быть там, где лучше условия для жизни». Кокорин заговорил

Дальше – логичный вопрос: что это за сумма, которую Александр не стал называть? Точную знают только сам футболист и налоговая, однако примерную посчитать несложно. Вот несколько основных цифр:

1. «Динамо» в 2008-м: начинал с пары тысяч евро, но к концу года ежемесячная зарплата поднялась до € 5 тысяч. Итог – примерно € 42 тысячи за год.

2. «Динамо», 2009-2010 годы: рост до € 15 тысяч в месяц. За два года – € 360 тысяч.

3. «Динамо», 2011-2012 годы: очередной рост (большая благодарность лимиту) – € 50 тысяч в месяц. Два года + € 1,2 млн.

4. «Динамо», конец 2012-го – лето 2013-го: в этот период он зарабатывал уже примерно € 120 тысяч в месяц и перед уходом в «Анжи» поднял ещё примерно € 600 тысяч.

Александр Кокорин в «Динамо»

Александр Кокорин в «Динамо»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

5. «Анжи»: два великих месяца, 0 матчей, но плюс € 660 тысяч.

6. «Динамо», осень 2013-го – декабрь 2015-го: здесь Кокорину дали уже около € 5 млн в год. Итог – примерно € 12 млн выходе.

7. «Зенит», январь 2016-го – октябрь 2018-го: игрок пошёл на понижение, но очень условное – за почти три года он получил от клуба около € 9 млн. С момента вынесения приговора клуб перестал выплачивать игроку зарплату.

8. Полгода в «Сочи» + столько же в «Спартаке»: около € 2 млн.

9. Наконец, «Фиорентина», где Александр зарабатывает примерно € 1,8 млн в год с контрактом до лета 2024-го.

Получается, по самым приблизительным подсчётам Кокорин уже заработал на футболе около € 30 млн. Но здесь мы не учитываем ни премии, ни подъемные, ни спонсорские контракты. Но это точно + € 8-10 млн за всю карьеру. Для красивой цифры возьмем € 40 млн. Даже по нынешнему курсу ЦБ это около 2,5 млрд рублей. По курсу на начало февраля – около 4 млрд рублей. Среднестатистическому москвичу с зарплатой в 110 тысяч в месяц, чтобы заработать такие деньги, нужно трудиться примерно 38 тысяч месяцев. Или 3154 года.

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: Из личного архива Александра Кокорина

Думаю, вы понимаете, что можно сделать с такими деньгами? Купить пару островов на Багамах, добавить к этому несколько элитных замков в Шотландии, кататься между этими локациями на собственной подводной лодке или огромном самолёте. Останется на самую дорогую коллекцию виски. И на очень-очень достойную жизнь семьи на несколько поколений вперёд.

При этом Александр только раз выигрывал чемпионат России и ни разу не становился лучшим бомбардиром РПЛ. И даже не играл в группе Лиги чемпионов. Забил ноль голов на чемпионатах Европы и только один – на чемпионате мира.

Невероятная победа «Зенита» в Европе. Где сейчас творцы самого крутого российского камбэка Невероятная победа «Зенита» в Европе. Где сейчас творцы самого крутого российского камбэка

И это не в упрёк ему. Скорее, это ещё раз показывает, в каком огромном и бестолковом «пузыре» существовал российский футбол последние 10 лет. Хорошо, что эти времена прошли. Но с точки зрения качества всё стало только хуже.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022