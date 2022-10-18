Кокорин думает, что заработал больше всех российских футболистов. Сумма реально огромная!

Как много можно было на неё купить.

Александр Кокорин вернулся не только на поле в матчах за «Арис». Но ещё и в медиа. И дал первое большое интервью с момента отъезда из «Спартака» в «Фиорентину». Естественно, речь не могла не зайти про деньги. Но в этот раз 31-летний футболист был особенно откровенен. И выдал очень горячую цитату про свой заработок:

«Думаю, что слова про то, что из всех российских футболистов я заработал больше всех, правда. Не знаю, сколько это, но посчитать несложно. Мне тяжело сказать, почему так. Те команды, в которые я переходил, просто готовы были мне платить. Я не выпрашивал – мне просто давали эти суммы. Да, где-то, может, контракт был переоценён, но тогда в России такие деньги были. Золотое время – сейчас такого нет. Понимаю, что команды платили за будущее с Кокориным, и где-то оно получалось. Например, в «Динамо», в «Зените» при Луческу и живых Данни, Халке и Витселе. Мне повезло, что меня в моём поколении считали суперталантливым – поэтому и платили столько», – сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Дальше – логичный вопрос: что это за сумма, которую Александр не стал называть? Точную знают только сам футболист и налоговая, однако примерную посчитать несложно. Вот несколько основных цифр:

1. «Динамо» в 2008-м: начинал с пары тысяч евро, но к концу года ежемесячная зарплата поднялась до € 5 тысяч. Итог – примерно € 42 тысячи за год.

2. «Динамо», 2009-2010 годы: рост до € 15 тысяч в месяц. За два года – € 360 тысяч.

3. «Динамо», 2011-2012 годы: очередной рост (большая благодарность лимиту) – € 50 тысяч в месяц. Два года + € 1,2 млн.

4. «Динамо», конец 2012-го – лето 2013-го: в этот период он зарабатывал уже примерно € 120 тысяч в месяц и перед уходом в «Анжи» поднял ещё примерно € 600 тысяч.

Александр Кокорин в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

5. «Анжи»: два великих месяца, 0 матчей, но плюс € 660 тысяч.

6. «Динамо», осень 2013-го – декабрь 2015-го: здесь Кокорину дали уже около € 5 млн в год. Итог – примерно € 12 млн выходе.

7. «Зенит», январь 2016-го – октябрь 2018-го: игрок пошёл на понижение, но очень условное – за почти три года он получил от клуба около € 9 млн. С момента вынесения приговора клуб перестал выплачивать игроку зарплату.

8. Полгода в «Сочи» + столько же в «Спартаке»: около € 2 млн.

9. Наконец, «Фиорентина», где Александр зарабатывает примерно € 1,8 млн в год с контрактом до лета 2024-го.

Получается, по самым приблизительным подсчётам Кокорин уже заработал на футболе около € 30 млн. Но здесь мы не учитываем ни премии, ни подъемные, ни спонсорские контракты. Но это точно + € 8-10 млн за всю карьеру. Для красивой цифры возьмем € 40 млн. Даже по нынешнему курсу ЦБ это около 2,5 млрд рублей. По курсу на начало февраля – около 4 млрд рублей. Среднестатистическому москвичу с зарплатой в 110 тысяч в месяц, чтобы заработать такие деньги, нужно трудиться примерно 38 тысяч месяцев. Или 3154 года.

Александр Кокорин Фото: Из личного архива Александра Кокорина

Думаю, вы понимаете, что можно сделать с такими деньгами? Купить пару островов на Багамах, добавить к этому несколько элитных замков в Шотландии, кататься между этими локациями на собственной подводной лодке или огромном самолёте. Останется на самую дорогую коллекцию виски. И на очень-очень достойную жизнь семьи на несколько поколений вперёд.

При этом Александр только раз выигрывал чемпионат России и ни разу не становился лучшим бомбардиром РПЛ. И даже не играл в группе Лиги чемпионов. Забил ноль голов на чемпионатах Европы и только один – на чемпионате мира.

И это не в упрёк ему. Скорее, это ещё раз показывает, в каком огромном и бестолковом «пузыре» существовал российский футбол последние 10 лет. Хорошо, что эти времена прошли. Но с точки зрения качества всё стало только хуже.