«Показанная красная могла быть и жёлтой». Моуринью — о дисквалификации Дзаньоло в ЛЕ

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о своём атакующем полузащитнике Николо Дзаньоло, а также прокомментировал продление его дисквалификации в Лиге Европы до трёх матчей.
«Я думаю, что Дзаньоло находится на том этапе своей карьере, когда должен думать о взрослении и совершенствовании. Лучше понять игру и её интерпретацию, и тогда он будет более инстинктивен. С другой стороны, когда вы играете в полузащите, вы должны быть более вдумчивым, должны понимать, что в определённых участках поля вы не можете потерять мяч. Что мне очень нравится в Николо, так это то, что он демонстрирует мне рост с эмоциональной точки зрения, потому что он раньше грустил, если не выходил в старте. Он стал более зрелым. Например, теперь, когда он уходит на скамейку запасных, у него в голове только одна мысль: я хочу, чтобы моя команда выиграла.
Три матча дисквалификации в Лиге Европы кажутся мне галлюцинацией. Показанная красная вообще могла быть и жёлтой. Один матч дисквалификации был уже серьёзным наказанием, три игры — слишком много. Вокруг этого юноши слишком много шума, и мне нужно его защищать», — цитирует Моуринью журналист Альфредо Педулла.
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы:
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