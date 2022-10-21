Дзаньоло дисквалифицирован ещё на два матча Лиги Европы

Атакующий полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло дисквалифицирован дополнительно на два матча Лиги Европы, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Дзаньоло получил прямую красную карточку в домашнем матче третьего тура Лиги Европы «Ромы» с «Реалом Бетис». Итальянец уже отбыл дисквалификацию, не сыграв в ответном матче с испанской командой. Но теперь полузащитник был дополнительно наказан дисквалификацией на два матча, из-за чего больше не сможет сыграть на групповом этапе турнира. Дзаньоло пропустит матчи с болгарским «Лудогорцем» и хельсинским «ХИК».
Итальянский полузащитник сыграл в двух матчах турнира, в которых сделал одну голевую передачу.
«Рома» занимает третье место в группе после четырёх сыгранных туров, имея в активе 4 набранных очка. Итальянский клуб уступает идущему на второй строчке «Лудогорцу» три очка. В следующем туре «Рома» сыграет с «ХИК». Матч состоится 27-го октября. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
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