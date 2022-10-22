«Эвертон» разгромил «Кристал Пэлас» в домашнем матче 13-го тура АПЛ
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Сегодня, 22 октября, состоялся матч 13-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» принимал лондонский «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
«Ириски» вышли вперёд на 11-й минуте встречи благодаря усилиям нападающего Доминика Калверт-Льюина, точный пас отдал Алекс Айуоби. На 63-й минуте подопечные Фрэнка Лэмпарда укрепили своё преимущество — гол забил полузащитник Энтони Гордон. На 84-й минуте Дуайт Макнил после точной передачи Алекса Айуоби установил итоговый счёт встречи — 3:0.
«Эвертон» после победы набрал 13 очков и поднялся на 11-е место турнирной таблицы. «Кристал Пэлас», у которого в активе столько же очков, опустился на 12-ю строчку чемпионата.
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