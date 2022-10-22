Холанд сравнялся с Ибрагимовичем по количеству голов под руководством Гвардиолы
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в ворота «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:1) в матче 13-го тура чемпионата Англии. 22-летний форвард забил 22-й гол под руководством Хосепа Гвардиолы в 15 матчах. Столько же мячей за «Барселону» Гвардиолы забил швед Златан Ибрагимович, однако ему потребовалось для этого 46 игр. Также Златан отметился в этих играх 13 результативными передачами, у Эрлинга их пока три.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Манчестер Сити» летом 2022 года. Его соглашение с командой рассчитано до 2027 года.
41-летний Ибрагимович продолжает играть в футбол за «Милан». В «Барселоне» он провёл лишь один сезон.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства, май 2022. Видеоролик:
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