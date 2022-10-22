«Милан» разгромил «Монцу» в домашнем матче Серии А

Сегодня, 22 октября, состоялся матч 11-го тура итальянской Серии А, в котором «Милан» принимал «Монцу». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Стартовый свисток арбитра Ливио Маринелли прозвучал в 19:00 мск.

Хозяева вышли вперёд на 16-й минуте встречи, когда испанский полузащитник Браим Диас открыл счёт после передачи голкипера Чиприана Тэтэрушану. На 41-й минуте Диас оформил дубль в этой встрече, ассистировал ему форвард Дивок Ориги. На 65-й минуте уже сам бельгийский нападающий сумел забить гол, пас ему отдал Жуниор Мессьяс. На 70-й минуте полузащитник «Монцы» Филиппо Раноккья сократил отставание своей команды в счёте. На 84-й минуте Рафаэл Леау после паса Тео Эрнандеса установил итоговый счёт в матче — 4:1.

После этой встречи «Милан» набрал 26 очков и сравнялся с лидирующим в чемпионате «Наполи», который сыграет свой матч завтра, 23 октября. У «Монцы» в активе 10 очков, команда располагается на 14-м месте.