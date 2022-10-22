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Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу над «Локомотивом»

Главный тренер «Динамо» Йоканович прокомментировал победу над «Локомотивом»
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович прокомментировал победу своей команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с «Локомотивом» (3:1).

«Команда продемонстрировала хороший футбол. Мы играли агрессивно, показали характер. Нам удалось взять игру под свой контроль. Получилось вернуться в игру после быстро пропущенного мяча. Я доволен результатом и качеством футбола», — передаёт слова Славиши Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, «Динамо» набрало 23 очка в 14 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (12) — в зоне стыковых матчей, на 14-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).

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