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В «Локомотиве» не стали отвечать на вопрос, будут ли выплачивать компенсацию Томасу Цорну

В «Локомотиве» не стали отвечать на вопрос, будут ли выплачивать компенсацию Томасу Цорну
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Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных не стал отвечать на вопрос о компенсации бывшему спортивному директору клуба Томасу Цорну, который недавно был отправлен в отставку.

«Не все контракты подразумевают компенсацию. Ознакомимся с ними, посмотрим. Не по всем контрактам при расторжении выплачивается компенсация. Компенсация Цорну? Не могу сейчас сказать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялся матч между «Локомотивом» и «Динамо». Победу по окончании матча одержали бело-голубые — 3:1. После этой встречи у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

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