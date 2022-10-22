В «Локомотиве» не стали отвечать на вопрос, будут ли выплачивать компенсацию Томасу Цорну

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных не стал отвечать на вопрос о компенсации бывшему спортивному директору клуба Томасу Цорну, который недавно был отправлен в отставку.

«Не все контракты подразумевают компенсацию. Ознакомимся с ними, посмотрим. Не по всем контрактам при расторжении выплачивается компенсация. Компенсация Цорну? Не могу сейчас сказать», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня состоялся матч между «Локомотивом» и «Динамо». Победу по окончании матча одержали бело-голубые — 3:1. После этой встречи у «Локомотива» осталось 12 очков, команда находится на 14-м месте в зоне стыковых матчей. «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на шестое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.