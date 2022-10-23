Анчелотти: нынешний «Реал» — лучшая команда, которую я когда-либо тренировал

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу в матче 11-го тура испанской Примеры с «Севильей» (3:1).
«В первом тайме мы потратили много сил, чтобы вернуть себе мяч. Несмотря на то, что первый тайм получился хорошим, во втором мы немного ослабили бдительность, а когда пропустили, частично потеряли уверенность.
К счастью, игроки, вышедшие на замену, придали команде уверенности и энергии. Я рад, что у нас есть этот ресурс. Это означает, что у команды всё в порядке. Мне нравится тренировать эту команду. Я не испытываю трудностей, игроки принимают решения, которые принимаю я. Это одна из лучших, если не лучшая команда, которую я когда-либо тренировал», — приводит слова Анчелотти AFP.
«Реал Мадрид» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 11-й тур
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