«Реал» уверенно обыграл «Севилью» в матче Ла Лиги

Сегодня, 22 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 13-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли местный «Реал» и «Севилья». Финальный свисток зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.



На пятой минуте был открыт счёт в матче: Винисиус Жуниор левым краем забежал в штрафную, поднял голову и прострелил на дальнюю штангу, откуда набежавший Модрич ударом в касание расстрелял ворота и забил в 450-м матче за мадридскую команду.

Гол Модрича. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 54-й минуте Гонсало Монтьель заметил рывок Ламелы в штрафную и сделал скрытую передачу, а Эрик протолкнул мяч мимо вышедшего из ворот Тибо Куртуа — 1:1.

Гол Ламелы. Видеоролик:

На 79-й минуте Лукас Васкес вновь вывел «Реал» вперёд, а спустя две минуты Федерико Вальверде увеличил преимущество команды.

«Реал» набрал 31 очко и продолжает оставаться на первой строчке турнирной таблицы. «Севилья» (10) — 14-я.