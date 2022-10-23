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Индзаги — о дубле Мартинеса: бывает, форварды забивают с 5 ударов, а бывает и дубль с двух

Индзаги — о дубле Мартинеса: бывает, форварды забивают с 5 ударов, а бывает и дубль с двух
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча 11-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (4:3) высказался об игре нападающего Лаутаро Мартинеса. Напомним, аргентинец оформил дубль в этой встрече.

«Лаутаро — очень важный игрок для нас. После дубля и других голов говорить это просто, но я ещё до встречи с «Барселоной» говорил, что нам не о чем беспокоиться. У нападающих бывают периоды, когда они забивают после пяти ударов. Но также случаются отрезки, в которых они оформляют дубль с двух ударов», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Эта победа позволила миланскому клубу набрать 21 очко и подняться на седьмое место турнирной таблицы чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Фиорентина», у которой 10 очков, занимает 13-ю строчку.

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