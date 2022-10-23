Индзаги — о дубле Мартинеса: бывает, форварды забивают с 5 ударов, а бывает и дубль с двух

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча 11-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (4:3) высказался об игре нападающего Лаутаро Мартинеса. Напомним, аргентинец оформил дубль в этой встрече.
«Лаутаро — очень важный игрок для нас. После дубля и других голов говорить это просто, но я ещё до встречи с «Барселоной» говорил, что нам не о чем беспокоиться. У нападающих бывают периоды, когда они забивают после пяти ударов. Но также случаются отрезки, в которых они оформляют дубль с двух ударов», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
Эта победа позволила миланскому клубу набрать 21 очко и подняться на седьмое место турнирной таблицы чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Фиорентина», у которой 10 очков, занимает 13-ю строчку.
- 23 октября 2022
-
11:00
-
10:49
-
10:40
-
10:34
-
10:26
-
10:26
-
10:20
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:51
-
09:47
-
09:42
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
09:29
-
09:23
-
09:16
-
09:14
-
09:00
-
08:55
-
08:21
-
08:05
-
07:18
-
07:01
-
06:43
-
05:45
-
05:18
-
04:58
-
04:14
-
04:11
-
03:49
-
03:25
-
00:55