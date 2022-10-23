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«Реал» намерен приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало

«Реал» намерен приобрести защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Дало стал трансферной целью мадридского «Реала». Об этом сообщает Sky Sports.

Как сообщает источник, «сливочные» обратили внимание на португальского игрока «Юнайтед» после того, как потеряли надежду на подписание другого футболиста сборной Португалии – защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Ранее сообщалось, что Дало намерен продлить соглашение со своим нынешним клубом несмотря на то, что в его услугах заинтересован другой испанский гранд – «Барселона».

В текущем сезоне Диогу Дало провёл в составе «Юнайтед» 15 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. За манкунианцев португалец выступает с сезона 2018/2019, в английский чемпионат он перешёл из «Порту».

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