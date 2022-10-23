Горецка считает, что «Бавария» избаловала Левандовского выходами в плей-офф Лиги чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка высказался о нападающем «Барселоны» Роберте Левандовском в преддверии очного матча команд в Лиге чемпионов.

«Матч на «Камп Ноу» – это всегда восхитительно. Не имеет значения, товарищеский ли он или это финал Лиги чемпионов. Мы отдадим все силы, чтобы обыграть «Барселону». Это особый матч.



«Бавария» избаловала Левандовского, ведь мы всегда выходим в 1/8 финала. Но нас это уже не волнует», — приводит слова Горецки TZ.

34-летний Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год. Позднее он перешёл в «Барселону», в составе которой в 14 матчах забил 16 голов и отдал три результативные передачи.



Матч «Барселона» — «Бавария» состоится в среду, 26 октября. Начало: 22:00 мск.

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