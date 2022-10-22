Левандовски на один мяч отстал от лучшего старта Месси в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в 14 стартовых матчах сезона забил 16 голов, приблизившись к голевым показателям экс-форварда сине-гранатовых Лионелю Месси. Аргентинский футболист в сезоне-2012/2013 в 14 матчах забил 17 голов.
Со времен бразильца Роналдо в сезоне-1996-1997 годов ни один игрок, дебютировавший в Ла Лиге, не забил больше 10 голов за 10 первых матчей. Ещё дальше по времени находятся показатели Ромарио (1993-1994), Ханси Кранкля (1978-1979) и Йохана Круиффа (1973-1974), которые также забили 10 голов за первые 10 матчей в чемпионате. Левандовски превзошел самого Златана Ибрагимовича, которому потребовалось 12 игр, чтобы забить свои первые 10 голов в Ла Лиге и Криштиану Роналду, которому потребовалось 13 матчей для покорения этой отметки за «Реал».
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера 2022/2023. 10-й тур:
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