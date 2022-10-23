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Лаутаро Мартинес: действительно надеюсь стать легендой «Интера»

Лаутаро Мартинес: действительно надеюсь стать легендой «Интера»
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Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес отреагировал на информацию об интересе со стороны «Баварии» и «ПСЖ».

«Я здесь уже пять лет, я счастлив в «Интере». Я действительно надеюсь стать легендой «Интера». Я заключил новый контракт год назад и сосредоточен только на «Интере», — приводит слова Мартинеса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Мартинес перешёл в «Интер» из «Расинга» в 2018 году. В составе миланского клуба аргентинский форвард становился чемпионом Италии (сезон-2020/2021), обладателем Кубка (сезон-2021/2022) и Суперкубка (2021) страны. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 11 матчах Серии А, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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