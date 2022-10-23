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Бразилец Роналдо не включил Роналду в список величайших игроков в истории футбола

Бразилец Роналдо не включил Роналду в список величайших игроков в истории футбола
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Бывший бразильский футболист Роналдо назвал игроков, которые, по его мнению, являются лучшими в истории футбола.

«Думаю, есть особенная группа игроков, в которую входят Марадона, Месси, Круифф, Беккенбауэр, Пеле, ван Бастен и Роналдиньо. Я бы включил себя в этот список. Пусть болельщики говорят, пусть обсуждают это в барах. Но их нельзя ранжировать, нельзя сравнивать разные поколения», — приводит слова Роналдо The Guardian.

Примечательно, что Роналдо не включил в список обладателя пяти «Золотых мячей», португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» по итогам 2022 года стал форвард мадридского «Реала» и национальной команды Франции Карим Бензема.

Футболисты, бравшие ЧМ, ЛЧ и «Золотой мяч»:

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