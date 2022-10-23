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«Астон Вилла» разгромно победила в первом матче после увольнения Стивена Джеррарда

«Астон Вилла» разгромно победила в первом матче после увольнения Стивена Джеррарда
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Сегодня, 23 октября, состоялись матчи 13-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Астон Вилла» принимала «Брентфорд», во второй «Лестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона», а в третьей «Фулхэм» играл на выезде с «Лидс Юнайтед».

«Астон Вилла» проводила свой первый матч после увольнения Стивена Джеррарда. «Львы» вышли вперёд уже в самом начале матча, когда на второй минуте отличился Леон Бэйли с передачи Дугласа Луиса. Через пять минут хозяева укрепили преимущество благодаря голу Дэнни Ингса, ассистировал ему Леон Бэйли. Ещё через семь минут Дэнни Ингс оформил дубль, уверенно реализовав 11-метровый удар. На 59-й минуте Олли Уоткинс довёл счёт до разгромного.

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 0
Брентфорд
Лондон
1:0 Бэйли – 2'   2:0 Ингс – 7'   3:0 Ингс – 14' (пен)   4:0 Уоткинс – 59'

«Лестер» также уже в первой половине встречи обеспечил себе комфортное преимущество. Сначала на восьмой минуте гости вышли вперёд благодаря точному удару Юри Тилеманса, а на 19-й минуте отличился уже Харви Барнс после передачи Кирмана Дьюсбери-Холла. На 66-й минуте Джеймс Мэддисон довёл результат матча до разгрома. На 80-й минуте Джейми Варди установил итоговый счёт встречи – 4:0 в пользу «Лестера».

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
0 : 4
Лестер Сити
Лестер
0:1 Тилеманс – 8'   0:2 Барнс – 19'   0:3 Мэддисон – 65'   0:4 Варди – 79'

В матче между «Лидсом» и «Фулхэмом» сначала отличились хозяева благодаря усилиям Родриго на 20-й минуте. На 26-й минуте «дачники» сравняли счёт после гола Александра Митровича. На 74-й минуте лондонцы и вовсе вышли вперёд – гол на счету Бобби Рида (точная передача у Андреаса Перейры). На 84-й минуте бывший игрок «Челси» Виллиан сумел забить свой первый мяч после возвращения в АПЛ. На 91-й минуте хозяева сократили отставание благодаря голу Крисенсио Саммервилла. Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу «Фулхэма».

Англия - Премьер-лига. 13-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
2 : 3
Фулхэм
Лондон
1:0 Родриго – 20'   1:1 Митрович – 26'   1:2 Рид – 74'   1:3 Виллиан – 84'   2:3 Саммервилл – 90+1'
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