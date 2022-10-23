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Дубль Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Бетисом»

Дубль Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Бетисом»
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Сегодня, 23 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Бетис» принимал мадридский «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:15 мск.

В первой половине встречи команды не смогли поразить ворота друг друга. Во втором тайме «матрасники» вышли вперёд благодаря голу французского нападающего Антуана Гризманна.

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На 71-й минуте Гризманн забил свой второй мяч в этой встрече и укрепил преимущество мадридской команды.

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На 84-й минуте хозяева сократили отставание в счёте — гол забил Набиль Фекир.

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В оставшееся время футболисты «Бетиса» не смогли спасти встречу. Матч закончился победой мадридского клуба со счётом 2:1.

После этой игры «Атлетико» набрал 23 очка и поднялся на третье место чемпионата. «Бетис», у которого 20 очков, остался на пятой строчке турнирной таблицы.

Испания - Примера. 11-й тур
23 октября 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 54'   0:2 Гризманн – 71'   1:2 Фекир – 84'
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